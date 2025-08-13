Realme GT 8 получит топовые стереодинамики

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Realme GT 8, официальная презентация которого ожидается в октябре этого года. Утверждается, что аппарат получит самые мощные стереодинамики на рынке. Предполагается, что речь идет о топовых модулях AAC 1115E. Также сообщается об улучшенной виброотдаче из-за перехода на линейный мотор. При этом главные характеристики (экран, процессор, камеры и аккумулятор) также получат апгрейд. Другой инсайдер, Wisdom Picachu, утверждает, что Realme GT 8 оснастят 200-Мп модулем с телеобъективом, а в качестве аппаратной основы будет использоваться грядущий флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2.

