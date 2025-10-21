Realme GT8 Pro вышел с кастомизируемым блоком камер

Обычно производители смартфонов ограничиваются круглыми, квадратными или вытянутыми модулями камер, но Realme решила выделиться и предложить нечто совершенно иное. Новый Realme GT8 Pro стал первым смартфоном компании со сменным блоком камеры, который позволяет полностью изменить внешний вид устройства всего за несколько простых действий. Крепление декоративного элемента камеры реализовано через две винтовые точки Torx по бокам — они фиксируют модуль на корпусе. Система, судя по демонстрации, использует магниты, благодаря чему панель моментально защёлкивается на месте, а затем закрепляется винтами. Realme планирует выпускать различные варианты оформления — квадратные, круглые и даже в «роботизированном» стиле. Все они будут продаваться в официальных магазинах бренда.

Более того, компания даёт пользователям возможность распечатать собственные варианты оформления на 3D-принтере. Для этого Realme выложила модель в формате 3mf и объявила конкурс совместно с платформой MakerWorld на самый креативный дизайн. Однако GT8 Pro впечатляет не только внешним видом. Смартфон оснащён тройной камерой, где главная — это сенсор на 50 мегапикселей, настроенный специалистами Ricoh, что знаменует начало официального партнёрства Realme и данного бренда. Основной модуль получил датчик размером 1/1,56 дюйма и диафрагму f/1.8, а также поддержку эквивалентных фокусных расстояний 28 мм и 40 мм, аналогичных камерам известной серии Ricoh GR.