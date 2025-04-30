Realme Narzo 80 Pro 5G получил новую расцветку

Компания Realme представила новую версию для смартфона Narzo 80 Pro 5G, которая получила название Nitro Orange. Она сочетает черную тыльную панель с оранжевыми акцентами вокруг блока основной камеры и по бокам. Новинка станет доступна для покупки на дебютном индийском рынке 1 мая по эквивалентной цене в 210 долларов.

Напомним, что смартфон также оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 с графикой Mali-G615 MC2, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и регулировкой ШИМ 3840 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также прочностью по стандарту MIL-STD 810H.