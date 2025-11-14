Realme Neo 8 получит SoC Snapdragon 8 Gen 5

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme Neo 8, релиз которого ожидается до конца этого года. Итак, устройству приписывают наличие плоского 6,78-дюймового OLED-экрана с технологией LTPS, разрешение 1,5K и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев, субфлагманской 3-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm, кремниевой батареи ёмкостью около 8000 мАч, основной камеры с главным 50-Мп модулем на базе крупного датчика изображения и предустановленной фирменной прошивкой UI 7 на основе операционной системы Android 16. Напомним, что прошлое поколение в лице Realme Neo 7, базируется на 4-нанометровом процессоре Dimensity 9300 Plus от MediaTek.