Realme Neo 8 получит батарею на 8000 мАч

Компания Realme раскрыла подробности о субфлагманском смартфоне Neo 8, который еще не был представлен официально. Итак, производитель подтвердил наличие батареи Titan ёмкостью 8000 мАч c пятилетним сроком эффективной службы.

Также стало известно, о защите от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, подэкранном ультразвуковом дактилоскопическом сенсоре, защитном стекле Crystal Armor, линейном вибромоторе по оси X, суперлинейных стереодинамиках, модуле NFC, 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частоте с тактовой частотой до 3,8 ГГц, экране Samsung M14 (Sky Display) с люминесцентным материалом и частотой обновления 165 Гц, а также расцветках Origin White, Mecha Grey и Cyber Purple.
Официально: Realme 16 Pro 5G получит Snapdragon 7 Gen 4 …
Официальный релиз смартфона Realme 16 Pro+ 5G состоится 6 января, но китайский производитель раньше време…
POCO F8 Ultra получит батарею на 6500 мАч…
Бренд Poco раскрыл некоторые характеристики о смартфонах POCO F8 Ultra и POCO F8 Pro, которые будут предс…
iPhone 17 обеспечил Apple лидерством на рынке…
Спустя 14 лет Apple снова готова обойти Samsung по мировым поставкам смартфонов. Согласно данным Counterp…
Samsung Galaxy A57 засветился в сети …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A57, что говорит …
Смартфон Honor Magic 8 Pro Air показали в четырёх расцветках…
Сетевой информатор Bald Panda опубликовал изображение смартфона Honor Magic 8 Pro Air, который еще не был…
Смартфон Vivo S50 уже доступен для предзаказа…
Компания Vivo начала принимать в Китае предварительные заказы на смартфоны Vivo S50 и S50 Pro mini, котор…
Xiaomi 17 Ultra оценили в 995 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью Xiaomi 17 Ultra, которая основана на 3-н…
Смартфоны Samsung Galaxy S26 будут тоньше предшественников…
До официального анонса серии Samsung Galaxy S26 остаётся примерно три месяца, и слухи вокруг новой линейк…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor