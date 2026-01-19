Realme Neo 8 получит батарею на 8000 мАч

Компания Realme раскрыла подробности о субфлагманском смартфоне Neo 8, который еще не был представлен официально. Итак, производитель подтвердил наличие батареи Titan ёмкостью 8000 мАч c пятилетним сроком эффективной службы.

Также стало известно, о защите от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, подэкранном ультразвуковом дактилоскопическом сенсоре, защитном стекле Crystal Armor, линейном вибромоторе по оси X, суперлинейных стереодинамиках, модуле NFC, 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частоте с тактовой частотой до 3,8 ГГц, экране Samsung M14 (Sky Display) с люминесцентным материалом и частотой обновления 165 Гц, а также расцветках Origin White, Mecha Grey и Cyber Purple.