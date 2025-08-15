Realme Neo 8 получит очень ёмкий аккумулятор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне Realme Neo 8, официальный релиз которого ожидается в конце года. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500e или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (производитель тестирует оба варианта), OLED-экрана с разрешением 1.5K и технологией LTPS вместо более продвинутого LTPO, ультразвукового дактилоскопического сенсора вместо дешевого оптического сканера, аккумулятора ёмкостью около 8000 мАч и самых простых камер. Напомним, что в самом конце мая был выпущен смартфон Realme Neo7 Turbo с процессором MediaTek Dimensity 9400e и батареей ёмкостью 7200 мАч.

