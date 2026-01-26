Realme Neo 8 сразу стал хитом продаж

Компания Realme похвасталась успехами смартфона Neo 8, который дебютировал на прошлой неделе. Оказалось, что новинка на 200% превзошла предыдущее поколение по продажам в первую неделю продаж. А рекорд продаж в первый день среди всех устройств Realme и вовсе был побит в первые часы. Разумеется, никаких цифр производитель не привёл. Что поможет ему опубликовать точно такой же пост в следующем году, но уже по поводу нового поколения.

Напомним, что оцененная от 345 долларов новинка оснащается субфлагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,78-дюймовым дисплеем с люминесцентным материалом Samsung M14, кадровой частотой до 165 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и дискретизацией касаний до 3800 Гц, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, линейным вибромотором по оси X, суперлинейными стереодинамиками и прозрачным стеклянным корпусом.
