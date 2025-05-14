Realme Neo7 Turbo представят до конца месяца

Напомним, что в феврале был представлен смартфон Realme Neo7 SE с мощным 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8400-MAX, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, системой охлаждения на 7700 мм², фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с технологией «обходной зарядки», поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также корпусом с металлической рамкой и защитой от воды (IP69, IP68 и IP66).