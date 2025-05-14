Realme Neo7 Turbo представят до конца месяца

Компания Realme объявила, что уже до конца мая на китайском рынке будет представлен смартфон Neo7 Turbo. По словам производителя, новинка станет самой производительной моделью в серии Neo. Конкретные характеристики пока не приводятся.

Напомним, что в феврале был представлен смартфон Realme Neo7 SE с мощным 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8400-MAX, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, системой охлаждения на 7700 мм², фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с технологией «обходной зарядки», поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также корпусом с металлической рамкой и защитой от воды (IP69, IP68 и IP66).