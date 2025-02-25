Realme Neo7x оценили в 180 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Neo7x, которая основана на новеньком 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Новинка также получила систему жидкостного охлаждения VC на 6050 мм², 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1080 точек, глобальной пиковой и локальной пиковой яркостью 1200 и 2000 нит соответственно, а также частотой обновления 120 Гц, фронтальную камеру на 16 Мп, основную камеру разрешением 50 Мп, батарею Titan ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт проводной зарядки, корпус толщиной 7,97 мм и массой 194 грамма, а также защиту от пыли и воды (IP69, IP68 и IP66). Смартфон обойдется на китайском рынке в 180 и 225 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.