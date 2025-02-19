Realme Neo7x получит процессор Snapdragon 6 Gen 4

Компания Realme объявила о скором релизе смартфона Realme Neo7x, цена которого не превысит 137 долларов. Аппарат уже можно предзаказать в Китае. Технические параметры производитель не раскрывает, но источники сообщают о новой 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 810. Предполагается, что смартфон представят вместе с Neo7 SE уже в конце февраля.

Напомним, что представленный в конце прошлого года Realme Neo7 получил 6,78-дюймовый 8T LTPO OLED-дисплей BOE S2 с разрешением 2780:1264 пикселя, адаптивной частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, мощную платформу MediaTek Dimensity 9300+ с частотой до 3,4 ГГц, систему охлаждения площадью 7700 мм², сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт и защиту от воды и пыли (IP68 и IP69).