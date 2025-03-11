Realme P3 5G получит защиту от воды

Компания Realme объявила, что 19 марта в Индии будет представлен смартфон Realme P3 5G. На той же презентации покажут Realme P3 Ultra 5G на платформе MediaTek Dimensity 8350 Ultra. Что касается Realme P3 5G, его оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, системой охлаждения площадью 6050 мм², защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69 и батареей ёмкостью 6000 мАч. Судя по всему, перед нами глобальная версия выпущенного ранее в Китае Realme Neo 7x 5G, в оснащение которой также входит селфи-камера на 16 Мп, тыльная камера разрешением 50 Мп, поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт и конфигурации на 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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