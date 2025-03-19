Realme P3 Ultra 5G оценили в 310 долларов

Компания Realme выпустила в Индии смартфон P3 Ultra 5G, который оценен в эквивалент 310, 325 и 345 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили новеньким 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8350 Ultra с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графикой Mali-G615 MC6, оперативной памятью LPDDR4X, встроенной памятью UFS 3.1, системой охлаждения VC площадью 6050 мм², 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1272 точек, кадровой частотой 120 Гц и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.