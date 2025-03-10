Realme P3 Ultra 5G получит батарею на 6000 мАч

Компания Realme объявила, что презентация смартфона Realme P3 Ultra 5G состоится 19 марта в Индии. Производитель подтвердил наличие новой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8350 Ultra, которая набирает 1450000 баллов в популярном бенчмарке AnTuTu, системы охлаждения площадью 6050 мм², 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5x и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареи ёмкостью 6000 мАч и поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки.

Напомним, что выпущенный месяц назад смартфон Realme P3 Pro оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6,83-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1272 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 50-Мп тыльной камерой на сенсоре Sony IMX896, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69).