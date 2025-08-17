Realme P4 5G получит яркий экран

Компания Realme раскрыла подробности о смартфоне Realme P4 5G, который будет представлен в Индии уже 20 августа. Итак, аппарат получит 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим ускорителем Mali-G615 MP2 и модемом 5G (778000 баллов в бенчмарке AnTuTu), чип HyperVision AI для обработки изображения, AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 4500 нит и поддержкой HDR10+, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), корпус толщиной всего 7,58 мм, а также защиту от влаги и пыли в соответствии со степенями IP65 и IP66.