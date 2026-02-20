Realme P4 Lite оценили в 110 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P4 Lite, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе UNISOC T7250 с максимальной частотой 1,8 ГГц и графикой Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, 6,74-дюймовым экраном с разрешением 720:1600 точек, кадровой частотой до 90 Гц, пиковой яркостью 563 нит и контрастностью 1500:1, батареей ёмкостью 6300 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, 13-Мп основной камерой, 5-Мп фронтальной камерой, линейным динамиком, предустановленной операционной системой Android 15, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и корпусом толщиной 7,94 мм. Смартфон оценен в эквивалент 110 долларов за базовую конфигурацию с 4/64 ГБ памяти.

