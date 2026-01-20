Realme P4 Power получит батарею на 10001 мАч

После серии тизеров концептуальных устройств с аккумуляторами на 10000 мАч и 15000 мАч компания Realme готова превратить эти идеи в реальность. Смартфон P4 Power официально представят в Индии 29 января, и он получит батарею ёмкостью 10001 мАч, что можно смело назвать рекордом по нынешним меркам. По заявлению Realme, P4 Power способен проработать до 3,5 дней при умеренном использовании, и в это легко поверить, учитывая, что Oppo Find X9 Pro с аккумулятором на 7500 мАч выдерживал от 2 до 3 дней без подзарядки. Ещё более впечатляюще выглядит поддержка обратной зарядки мощностью 27 Вт, благодаря чему смартфон можно использовать как внешний аккумулятор для других устройств.

Смартфоны с более ёмкими батареями уже существовали, но редко в корпусах такого размера. P4 Power весит всего 218 г и выглядит довольно тонким, что стало возможным благодаря использованию кремний-углеродного аккумулятора. Он может немного уступать Honor Power 2 с массой 216 г, толщиной 8 мм и батареей на 10080 мАч, однако эта модель продаётся только в Китае. Выход P4 Power в Индии делает его значительно более доступным для пользователей за пределами китайского рынка, плюс производитель достаточно часто выпускает смартфоны по всему миру, так что вполне можно ожидать релиза данного гаджета не только в Индии. И для тех, кому нужна в первую очередь высокая автономность, новый смартфон будет крайне интересным — конкурентов на рынке на самом деле не так уж много, особенно среди «обычных» гаджетов.
OnePlus Turbo 6 получит батарею на 9000 мАч…
Компания OnePlus подтвердила наличие батареи ёмкостью 9000 мАч в смартфонах OnePlus Turbo 6 и Turbo 6 V. …
Смартфон Realme C85 Pro оценен в 245 долларов …
Компания Realme выпустила на дебютный вьетнамский рынок среднебюджетный смартфон Realme C85 Pro, который …
Nothing представила доступный смартфон Phone 3(a) Lite…
После того, как флагманский Nothing Phone 3 отказался от фирменной подсветки Glyph Lights в пользу точечн…
Apple заплатит Google за искусственный интеллект…
По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple готовится оснастить обновлённый искусственным интелл…
Официально: Realme 16 Pro 5G получит 200-Мп камеру…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфонах Realme 16 Pro 5G и Realme 16 Pro+ 5G, которые буд…
Google Pixel 10a может помешать продажам Galaxy S26…
Похоже, Google не собирается оставлять Samsung простор для спокойного продвижения серии Galaxy S26 — в се…
iPhone Fold получит новый чип и впечатляющие дисплеи…
Ранее сообщалось, что Apple достигла важного рубежа в разработке iPhone Fold — инженерам удалось создать …
OPPO Reno 15 5G Starry Pink оценили в $430…
Компания OPPO объявила о выпуске на китайский рынок новой версии смартфона Reno 15 5G, которая выполнена …
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor