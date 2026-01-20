Realme P4 Power получит батарею на 10001 мАч

Смартфоны с более ёмкими батареями уже существовали, но редко в корпусах такого размера. P4 Power весит всего 218 г и выглядит довольно тонким, что стало возможным благодаря использованию кремний-углеродного аккумулятора. Он может немного уступать Honor Power 2 с массой 216 г, толщиной 8 мм и батареей на 10080 мАч, однако эта модель продаётся только в Китае. Выход P4 Power в Индии делает его значительно более доступным для пользователей за пределами китайского рынка, плюс производитель достаточно часто выпускает смартфоны по всему миру, так что вполне можно ожидать релиза данного гаджета не только в Индии. И для тех, кому нужна в первую очередь высокая автономность, новый смартфон будет крайне интересным — конкурентов на рынке на самом деле не так уж много, особенно среди «обычных» гаджетов.