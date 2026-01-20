Realme P4 Power получит батарею на 10001 мАч

После серии тизеров концептуальных устройств с аккумуляторами на 10000 мАч и 15000 мАч компания Realme готова превратить эти идеи в реальность. Смартфон P4 Power официально представят в Индии 29 января, и он получит батарею ёмкостью 10001 мАч, что можно смело назвать рекордом по нынешним меркам. По заявлению Realme, P4 Power способен проработать до 3,5 дней при умеренном использовании, и в это легко поверить, учитывая, что Oppo Find X9 Pro с аккумулятором на 7500 мАч выдерживал от 2 до 3 дней без подзарядки. Ещё более впечатляюще выглядит поддержка обратной зарядки мощностью 27 Вт, благодаря чему смартфон можно использовать как внешний аккумулятор для других устройств.

Смартфоны с более ёмкими батареями уже существовали, но редко в корпусах такого размера. P4 Power весит всего 218 г и выглядит довольно тонким, что стало возможным благодаря использованию кремний-углеродного аккумулятора. Он может немного уступать Honor Power 2 с массой 216 г, толщиной 8 мм и батареей на 10080 мАч, однако эта модель продаётся только в Китае. Выход P4 Power в Индии делает его значительно более доступным для пользователей за пределами китайского рынка, плюс производитель достаточно часто выпускает смартфоны по всему миру, так что вполне можно ожидать релиза данного гаджета не только в Индии. И для тех, кому нужна в первую очередь высокая автономность, новый смартфон будет крайне интересным — конкурентов на рынке на самом деле не так уж много, особенно среди «обычных» гаджетов.