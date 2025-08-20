Realme P4 Pro 5G оценили в 285 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью P4 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722. Новинка также характеризуется фирменным чипом HyperVision AI, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,8-дюймовым HyperGlow-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP65 и IP66, корпусом толщиной 7,68 мм и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой Realme UI 6.0. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 285, 310 и 335 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.