Realme P4 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme P4 Pro, официальный релиз которого ожидается уже в этом месяце. Бенчмарке подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 c максимальной частотой до 2,4 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предоставленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1216 и 3533 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что представленный в марте этого года Realme P3 5G оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения на 6050 мм², 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, сдвоенной основной камерой с модулями 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.
