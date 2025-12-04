Realme P4x 5G с АКБ на 7000 мАч оценен в 210 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P4x 5G, который базируется на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1080:2400 точек, кадровой частотой 144 Гц и яркостью до 1000 нит, системой охлаждения VC Frostcore на 5300 мм², 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, стереодинамиками, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт зарядки и предустановленной ОС Android 15 с прошивкой UI 6.0. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 170 долларов за базовую версию.

