Realme Q2 c поддержкой 5G оценен в 180 долларов

Бренд Realme пополнил ассортимент смартфонов моделью Q2, которая может похвастаться предустановленной ОС Android 10 и поддержкой мобильных сетей 5G. Новинку также оснастили 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 800U (MT6873V) с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой ARM Mali-G57 MC3, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки Dart Charge мощностью 30 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, 3,5 мм разъемом и симметричным портом USB Type-C. Версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 180 долларов, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – 190 долларов.

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