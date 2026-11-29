HONOR X90 Pro Max получит батарею на 13300 мАч

Сетевой инсайдер Experience More сообщает, что уже в следующем месяце будет представлен смартфон HONOR X90 Pro Max. По данным источника, один из китайских регуляторов уже сертифицировал устройство и, что самое главное, подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 13300 мАч. Также сообщается о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Напомним, что выпущенный в июне этого года предшественник в лице HONOR X80 Pro Max имеет в своем оснащении батарею ёмкостью 11000 мАч, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2788:1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 10000 нит, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, конфигурации на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно, основную камеру с главным модулем на 50 Мп (оптическая стабилизация), фронтальную камеру разрешением 8 Мп, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 90 Вт и 27 Вт, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, стереодинамики с поддержкой объёмного звучания и корпус толщиной 8,08 мм и массой 203 граммов.