Samsung Galaxy S27 Ultra получит зарядку на 60 Вт

Появились новые слухи о следующем флагмане Samsung. По данным инсайдеров, Galaxy S27 Ultra сохранит проводную быструю зарядку мощностью 60 Вт, которая используется в Galaxy S26 Ultra. Главное изменение якобы коснётся алгоритма зарядки. Samsung может увеличить время, в течение которого смартфон способен поддерживать мощность на уровне 55–56 Вт на начальном этапе процесса. В результате общая скорость зарядки должна вырасти примерно на 2–3% по сравнению с предыдущим поколением. Таким образом, Samsung, вероятно, решила не увеличивать максимальную мощность, а эффективнее использовать уже существующий предел. При этом Galaxy S27 Ultra, согласно предыдущим данным сертификаций и утечек, может получить увеличенный аккумулятор ёмкостью около 5700 мАч.

Поэтому даже относительно небольшое повышение эффективности зарядки может оказаться полезным — более ёмкий аккумулятор в обычных условиях требует больше времени для полного восполнения заряда. Изменения ожидаются и в камерах. По данным тех же источников, Samsung наконец может решить давнюю проблему с бликами на фотографиях. Старые модели Galaxy неоднократно критиковали за нежелательные отражения и артефакты при съёмке ярких источников света — например, фонарей, закатов или сценического освещения. Вместо активного использования специализированных оптических покрытий, Samsung якобы тестирует программную обработку на основе искусственного интеллекта. Она должна распознавать блики и другие подобные артефакты.