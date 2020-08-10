Realme RMX2151 готовится к релизу

Мы уже давно привыкли к тому, что информация о новых смартфонах попадает в сеть еще до того, как производитель сам официально рассказывает о новинке. Не сказать, что это прямо норма и стандарт, но так уж устроен современный мир, где скрыть какие-то тонкости достаточно тяжело. Например, в сеть попала информация о таинственном смартфоне Realme RMX2151, у которого пока что даже официального названия нет, а только рабочий код. Вероятно, это следующий смартфон компании, который она представит уже совсем скоро. Мы лишь надеемся, что слитые в сеть характеристики окажутся правдивыми и можно будет с уверенностью говорить о преимуществах и недостатках данного смартфона на фоне конкурентов. Пока что ни даты релиза ни стоимости новинки нет.

Комментарии и отзывы Realme RMX2151
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