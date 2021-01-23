Realme Watch 2 замечены в FCC

По данным FCC, смарт-часы Realme Watch 2 получили номер модели RMW2008 и идентификатор FCC: 2AUYFRMW2008. Realme Watch 2 в большинстве случае будет схожим со своим предшественником.
Часы будут поддерживать 24-часовой мониторинг сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, несколько режимов тренировки, отслеживание сна, режим медитации, уведомления приложений и управление музыкой. Также новинка будет поставляться с одной кнопкой питания. И последнее, но не менее важное, вторая серия часов получит сертификат IP68, аккумулятор ёмкостью 305 мАч, будут подключаться к смартфонам под управлением Android 5.0 и выше.