Realme Watch 2 замечены в FCC

Китайский производитель смартфонов Realme выпустил свои первые умные часы под названием Realme Watch в первой половине 2020 года. Теперь в сети были замечены преемники оригинальных часов, получившие название Realme Watch 2 и Realme Watch 2 Pro. Теперь подробности о Vanilla Realme Watch 2 просочились благодаря сертификации FCC.

По данным FCC, смарт-часы Realme Watch 2 получили номер модели RMW2008 и идентификатор FCC: 2AUYFRMW2008. Realme Watch 2 в большинстве случае будет схожим со своим предшественником.

Часы будут поддерживать 24-часовой мониторинг сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, несколько режимов тренировки, отслеживание сна, режим медитации, уведомления приложений и управление музыкой. Также новинка будет поставляться с одной кнопкой питания. И последнее, но не менее важное, вторая серия часов получит сертификат IP68, аккумулятор ёмкостью 305 мАч, будут подключаться к смартфонам под управлением Android 5.0 и выше.