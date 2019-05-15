Realme X для ценителей технологий

Официально представлен новый смартфон Realme X, который стоит достаточно небольших денег и предлагает приличный набор функций. Например, у данной модели смартфона есть выдвижная камера. В специальном механизме расположена фронтальная камера, которая выезжает в верхней части экрана и позволяет не занимать место на дисплее разного рода вырезами и прочими элементами. Ранее это была фишка исключительно флагманов и всего в таком духе, а теперь смартфоны даже доступного уровня можно взять за вполне адекватные деньги с отличным набором характеристик и возможностей. То есть, если вы всегда мечтали о стильном современном смартфоне, но не планируете отдавать массу денег за флагман, то самое время посмотреть на эту новинку.