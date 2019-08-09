Realme X и его функции

Тандем из восьмиядерного процессора Snapdragon 710 и 4 ГБ оперативной памяти легко справится с большинством популярных приложений и хитов мобильного игростроя. Оперативно «до заправить» аккумулятор на 3765 мАч поможет функция быстрой зарядки VOOC 3.0. Не подкачали и фотовозможности: двойной модуль камеры смартфона состоит из основного датчика с разрешением 48 Мп, а вспомогательный 5-мегапиксельный сенсор поможет создать трендовый эффект размытия.Смартфон оснастили большим 6,53-дюймовым AMOLED-экраном с тонкими рамками без «чёлки» и вырезов, мешающих при просмотре видео, в играх или во время веб-сёрфинга. Если же понадобится фронталка, то при активации селфи-режима специальный механизм выдвинет ее из корпуса на время использования. Под дисплеем расположился сканер отпечатков пальцев: его не придется нащупывать по всей задней крышке, чтобы разблокировать свой гаджет.Стоимость модели составит 221 доллар.