Realme X2 Pro с экраном на 90 Гц и процессором Snapdragon 855+

2019-10-15, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Realme X2 Pro; [32]
Компания Realme анонсировала свой первый флагманский смартфон — Realme X2 Pro.

Аппарат оснастили AMOLED-дисплеем на 6.5 дюймов с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+. Экран получил частоту обновления картинки 90 Гц, яркость до 1000 нит и поддержку цветового охвата DCI-P3. Под ним будет расположен сканер отпечатков пальцев.

Внешне смартфон с обеих сторон прикрыт закалённым стеклом Gorilla Glass 5 и весит при этом 199 грамм.

Внутри смартфона установлен последний топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus с максимальной тактовой частотой 2.96 ГГц в паре с видеоускорителем Adreno 640 и системой жидкостного охлаждения.

Смартфон будет выпускаться с максимальной поддержкой до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ UFS 3.0. Есть поддержка технологий быстрой зарядки SuperVOOC Flash Charging на 50 Вт, это примерно с 0 до 100% за 30-35 минут. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4000 мАЧ.

На задней стороне смартфона разместили камеру с четырьмя модулями. Первый сенсор Samsung GW1 на 64 Мп, второй телевик на 13 Мп с гибридным 20-кратным зумом, третий широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 115 градусов, а четвёртый — сенсор глубины на 2 Мп.

Также имеется поддержка ночной съёмки с электронной стабилизации EIS, с возможность записи в 4К видео в 30 кадров секунду. Фронтальную камера получила 16 МП, тоже с поддержкой ночной съёмки.

Еще один плюс смартфона это наличие NFC модуля для бесконтактных платежей Google Play.

Цена

За модификацию памяти на 6/64 ГБ цена будет 367$, за 8/128 ГБ надо будет отдать 395$, а за топовую 12/256 ГБ 452$.

Комментарии и отзывы Realme X2 Pro
EVGA показала GeForce RTX 2070 Super Ult...
EVGA показала GeForce RTX 2070 Super UltКомпания EVGA официально представила новые видеокарты линейки GeForce RTX 2070 Super Ultra+, которые могу...
Xiaomi выпустила мощный беспроводной пыл...
Xiaomi выпустила мощный беспроводной пылВ безграничном каталоге продуктов в экосистеме Xiaomi теперь будет добавлен новый беспроводной пылесос Mi...
Microsoft получила патент на батарею...
Microsoft получила патент на батареюКомпания Microsoft получила патент на совершенно новую систему отслеживания уровня батареи в своих мобиль...
Huawei Mate X готов к релизу...
Huawei Mate X готов к релизуКомпания Huawei официально заявила, что смартфон Huawei Mate X, который может похвастаться уникальным мех...
Realme готовит смартфон с 5G от Qualcomm...
Realme готовит смартфон с 5G от QualcommКомпания Realme, которая в последнее время выпустила довольно много необычных смартфонов с приятным ценни...
Kospet Prime - умные часы с двумя камера...
Kospet Prime - умные часы с двумя камераРынок умных часов постоянно расширяется, появляется все больше моделей, и все больше и больше функций. Ум...
ASUS ZenFone 6 получает свежее корректир...
ASUS ZenFone 6 получает свежее корректирПредставленный в мае Asus ZenFone 6, получает свежее обновление, которое решает некоторые проблемы, возни...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...


Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?
Обзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камеройОбзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной MotorolaОбзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola
Обзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкойОбзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкой
Обзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкойОбзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкой
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонк...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонкИнтернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в пр...
Предварительный обзор Razer Raion. Геймп...
Предварительный обзор Razer Raion. ГеймпОфициально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован ...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще не...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще неДостаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейным...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Фл...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. ФлКакое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. Мощ...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. МощМы привыкли, что качественные флагманы от известных производителей стоят очень дорого и далеко не для все...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Обычно пользователи весьма негативно высказываются о готовых компьютерах, так как это не самый оптимальны...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor