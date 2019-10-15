Realme X2 Pro с экраном на 90 Гц и процессором Snapdragon 855+

Компания Realme анонсировала свой первый флагманский смартфон — Realme X2 Pro.

Аппарат оснастили AMOLED-дисплеем на 6.5 дюймов с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+. Экран получил частоту обновления картинки 90 Гц, яркость до 1000 нит и поддержку цветового охвата DCI-P3. Под ним будет расположен сканер отпечатков пальцев.

Внешне смартфон с обеих сторон прикрыт закалённым стеклом Gorilla Glass 5 и весит при этом 199 грамм.

Внутри смартфона установлен последний топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus с максимальной тактовой частотой 2.96 ГГц в паре с видеоускорителем Adreno 640 и системой жидкостного охлаждения.

Смартфон будет выпускаться с максимальной поддержкой до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ UFS 3.0. Есть поддержка технологий быстрой зарядки SuperVOOC Flash Charging на 50 Вт, это примерно с 0 до 100% за 30-35 минут. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4000 мАЧ.

На задней стороне смартфона разместили камеру с четырьмя модулями. Первый сенсор Samsung GW1 на 64 Мп, второй телевик на 13 Мп с гибридным 20-кратным зумом, третий широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 115 градусов, а четвёртый — сенсор глубины на 2 Мп.

Также имеется поддержка ночной съёмки с электронной стабилизации EIS, с возможность записи в 4К видео в 30 кадров секунду. Фронтальную камера получила 16 МП, тоже с поддержкой ночной съёмки.

Еще один плюс смартфона это наличие NFC модуля для бесконтактных платежей Google Play.

Цена

За модификацию памяти на 6/64 ГБ цена будет 367$, за 8/128 ГБ надо будет отдать 395$, а за топовую 12/256 ГБ 452$.