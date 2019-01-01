Realme готовит смартфон на MediaTek Helio P70

Мало кто знает, но у компании OPPO есть дочерняя компания Realme, которая вскоре покажет свой новый смартфон под названием A1. Главная особенность данного смартфона в том, что за его основу взят процессор MediaTek Helio P70 — довольно мощный продукт, способный удовлетворить запросы абсолютно любого геймера или обычного пользователя. Конечно, нужно понимать, что это не самый известный производитель и у него стоимость продукта будет заметно ниже, чем у потенциальных конкурентов с более известным именем. Это важный бонус, ведь если вам не так важен логотип продукта, то можно за вполне адекватные деньги получить крутой продукт с мощной начинкой и массой дополнительных бонусов. Пока что гаджет не анонсировали и говорить о его возможностях рановато.