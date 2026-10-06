Выпущен новый смартфон vivo V80 на Android 17

Компания vivo представила новый смартфон серии V80. vivo V80 работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 и оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. За фотосъёмку отвечает тройная камера с оптикой Zeiss. Основной модуль построен на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYT700V, дополненном оптической стабилизацией и автофокусом. Камера поддерживает запись видео в 4K с кинематографическим режимом, а также в 4K при 60 кадрах в секунду. Телеобъектив получил 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882, оптическую стабилизацию и 3-кратный оптический зум. Также предусмотрена 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а для селфи используется 50-мегапиксельная широкоугольная камера с автофокусом.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 7200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, vivo V80 стал одним из первых смартфонов, которые работают под управлением Android 17 с оболочкой OriginOS 7 прямо из коробки. Смартфон также получил сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, защиту от пыли и воды по стандарту IP69, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC и поддержку eSIM. Корпус получил алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель, толщина смартфона составляет 7,79 мм, а масса — 210 грамм. Стоит отметить, что базовая комплектация предлагает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, но есть и более продвинутые конфигурации на 256 и 512 ГБ постоянной памяти.