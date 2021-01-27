Судя по слухам сети, компания Realme может вскоре запустить серию смартфонов Narzo 30 на некоторых азиатских рынках. Причина в том, что устройство Realme Narzo 30A появился в базе данных сертификационной платформы Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда.

В списке базе NBTC подтверждено, что телефон RMX3171 выйдет как смартфон Narzo 30A. Можно предположить, что компания может выпустить линейку Narzo 30A в феврале. В семейство Narzo 30 войдут три модели, такие как Realme Narzo 30A, Narzo 30 и Narzo 30 Pro.