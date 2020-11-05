Realme пополнила свой портфель новыми доступными часами Watch S

Бренд Realme представил свои новые умные часы с круглым экраном Watch S, которые основаны на модели часов выпущенными компанией в мае этого года.

Часы имеют круглый 1,3-дюймовый циферблат с автоматической яркостью 360 x 360 пикселей, защищенный изогнутым 2,5D стеклом Corning Gorilla Glass 3. Watch S поставляется со 100 циферблатами, некоторые из которых разработаны в сотрудничестве с известными дизайнерами. Гаджет получил рейтинг IP68 для защиты от воды и пыли.

Пользователи могут насладиться 16 спортивными режимами, которые включают велотренажер, силовую тренировку, футбол, йогу и т.д. Здесь также есть режим отслеживания сна, датчик PPG для мониторинга сердечного ритма в режиме реального времени и датчик SpO2 для мониторинга уровня кислорода в крови.

Батарея емкостью 390 мАч в Realme Watch S может работать до 15 дней, а для зарядки до 100% потребуется всего 2 часа. Новинку можно будет приобрести по ориентировочной цене в $ 95.