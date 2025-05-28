Realme представила смартфон GT 7

После эксклюзивного запуска смартфона Realme GT 7 в Китае в прошлом месяце, компания Realme наконец-то представила две глобальные версии устройства с внушительной батареей на 7 000 мАч — это базовая GT 7 и немного более доступная версия GT 7T. Realme GT 7 поступит в продажу в чёрном и синем цветах по цене от 750 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также будет выпущена лимитированная Dream Edition, разработанная в сотрудничестве с командой Aston Martin Formula One, в конфигурации 16/512 ГБ по цене 900 евро. Модель GT 7T, кроме того, будет доступна в жёлтом цвете и стартует от 650 евро за ту же базовую конфигурацию 12/256 ГБ. Примечательно, что несмотря на ёмкий аккумулятор, GT 7 имеет толщину всего 8,3 мм (у GT 7T — 8,25 мм). Для сравнения — iPhone 16 Pro также имеет толщину 8,25 мм, но с аккумулятором на 3582 мАч, а Samsung Galaxy S25 Ultra — 8,2 мм при батарее на 5000 мАч.

При этом Realme GT 7 оснащён процессором MediaTek Dimensity 9400e и 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2780x1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит. По заявлениям Realme, встроенная батарея смартфона способна обеспечить до трёх дней лёгкого использования или до семи часов гейминга. Беспроводной зарядки нет, но благодаря 120-ваттному адаптеру и кабелю USB Type-C устройство заряжается до 50% всего за 14 минут, а до 100% — за 40 минут. Крайне интересная новинка на фоне куда более дорогостоящих конкурентов от более известных брендов.
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