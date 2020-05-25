Realme представила свои первые умные часы

Взрывная производительность Realme сделала его одним из самых быстрорастущих брендов смартфонов в мире, и теперь компания выходит на рынок с продуктами в новых категориях.

Прежде всего, это первые умные часы Realme Watch. Они имеют квадратную конструкцию с 1,4-дюймовым ЖК-дисплеем 320x320 и работают под управлением пользовательской версии Android. При помощи часов также можно спускать затвор камеры. Realme Watch способны круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений и анализировать уровень насыщения крови кислородом.

Обладатели Realme Watch смогут получать уведомления, управлять музыкой, прерывать телефонные звонки и выполнять другие типичные функции умных часов. Новинка имеет степень защиты IP68 от пыли и влаги. Новинка должна поступить в продажу 5 июня по цене $ 50.