Realme представила умные часы TechLife Watch S100

Realme представила новые умные часы TechLife Watch S100. TechLife Watch S110 оснащен 1,69-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, датчиками кислорода в крови и пульса, а также влагозащитным корпусом IP68. Одной из полезных функций является монитор температуры кожи. Realme напоминает пользователям, что любое отслеживание состояния здоровья на часах не должно использоваться для медицинской диагностики или лечения.

Часы отслеживают более 24 спортивных режимов и имеют более 110 циферблатов. Realme заявляет о 12-дневном времени автономной работы. Realme TechLife Watch S100 выпускаются в черном и белом цветах и ​​продаются по цене 26 долларов.
Комментарии и отзывы TechLife Watch S100
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