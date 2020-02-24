Реальные характеристики флагманского смартфона OnePlus 8 Pro 5G

В сети все больше и больше появляется различных слухов о смартфонах OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. На сей раз один из искателей утечек, поделился, по его словам, реальными и абсолютно точными характеристиками флагманского смартфона OnePlus 8 Pro 5G. Итак, гаджет должен оснаститься топовой платформой Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, основной тройной камерой модулями на 64, 20 и 12 Мп, а также 6,65-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц. Как мы можем видеть, перечень характеристик выглядит вполне себе реальным.