Red Magic 10 Air готов к глобальному релизу

Пару дней назад бренд Red Magic выпустил в Китае смартфон Red Magic 10 Air, а уже сегодня объявил дату международного выхода новинки. Итак, глобальный релиз устройства состоится 23 апреля. Напомним, что оцененный в Китае от 490 долларов Red Magic 10 Air получил 4-нм однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, отдельный игровой процессор Red Core R3, корпус толщиной 7,85 мм, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, систему охлаждения ICE Magic с жидким металлом и испарительной камерой, 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), подэкранную селфи-камеру разрешением 16 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

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