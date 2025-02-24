Red Magic 10 Pro вышел в розовой расцветке

Компания ZTE представила новую версию своего геймерского смартфона Red Magic 10 Pro, который выполнен полностью в розовом цвете. Новинка получила название Magic Pink и доступна только в одной модификации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что в оснащение RedMagic 10 Pro входит 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и частотой ШИМ-регулирования 2592 Гц, фирменный игровой чип Red Core R3, ОЗУ LPDDR5X ULTRA, встроенная память UFS 4.0 PRO, система охлаждения с центробежным вентилятором (23000 оборотов в минуту), тройная тыльная камера с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50E40 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), кремний-углеродная батарея ёмкостью 7050 мАч и поддержка 100-Вт проводной быстрой зарядки.