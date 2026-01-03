Red Magic 11 Pro возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг самых мощных Andrpid-флагманов. Первое место занял Red Magic 11 Pro c однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Аппарат набрал 4002199 баллов. Второе место занимает iQOO 15 с 3763468 баллов, а третье – новенький POCO F8 Ultra с 3755870 баллов. Оба работают на том же процессоре. В десятку также вошли модели OnePlus 15, Vivo X300 Pro (MediaTek Dimensity 9500), OPPO Find X9 Pro (Dimensity 9500), iQOO Neo11 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite), OPPO Find X9 (Dimensity 9500), iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite) и POCO F8 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Elite).