Red Magic 8 Pro+ снова лучший по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг флагманских Android-смартфонов, который в прошлом месяце возглавляла геймерская модель Nubia Red Magic 8 Pro+. Смартфон от ZTE остался на первом месте и в новом рейтинги с результатом 1630559 баллов. В тройку вошли ASUS ROG Phone 7 и Xiaomi 13 с 1607911 и 1554625 баллами соответственно. Также в десятке оказались Xiaomi 13 Pro, Redmi K60 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S23, OnePlus 11 и Lenovo Legion Y70. Последний, кстати, основан на платформе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Также отметим Redmi K60 Ultra на чипсете MediaTek Dimensity 9200+. Все остальные смартфоны оснащаются топовой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 2.

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