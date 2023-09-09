Red Magic 8 Pro+ возглавил глобальный рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных флагманских смартфонов, представленных на мировом рынке. Первое место занимает игровая модель Red Magic 8 Pro+, основанная на пока еще топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Аппарат набирает 1632859 баллов. На втором расположился другой геймерский смартфон ASUS ROG Phone 7 c 1595673 баллами, а третье – Xiaomi 13 с 1552781 баллом.

Также в десятку вошли: Samsung Galaxy S23+, Xiaomi 13 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold5, Galaxy S23, OnePlus 11 и Lenovo Legion Y70, который работает на платформе Snapdragon 8+ Gen 1.