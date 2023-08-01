Red Magic 8S Pro возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка Antutu опубликовала свежий рейтинг десяти самых производительных Android-смартфонов на китайском рынке. Первое место в списке занял новенький Red Magic 8S Pro, который основан на разогнанной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version. Он набирает в бенчмарке впечатляющие 1633002 балла. На втором месте расположился iQOO 11S, который с той же платформой в основе выбил 1629470 баллов. Лидер июньского рейтинга Vivo X90s на процессоре MediaTek Dimensity 9200+ замыкает тройку лидеров с результатом 1611580 балла. Также в десятку вошли: iQOO 11S Pro, Vivo X90s, Oppo Find X6 Pro, Nubia Z50S Pro, Vivo X Fold 2, Xiaomi 13 Ultra и OnePlus 11.

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