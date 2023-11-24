Red Magic 9 Pro сразу стал бестселлером

Бренд Red Magic похвастался успехами представленного вчера геймерского смартфона Red Magic 9 Pro. Утверждается, что всего через час после начала предварительных продаж новинка побила все рекорды продаж предыдущих смартфонов бренда. Разумеется, точные цифры указаны не были.

Напомним, что оцененный от 620 долларов Red Magic 9 Pro характеризуется 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 2000 Гц и яркостью 1600 нит, подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS4.0, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.
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