Red Magic 9 Pro+ возглавил бенчмарк AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов. Первое место занял новенький Red Magic 9 Pro+, который набрал 2188631 балл. Он основан на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. На втором месте расположился Vivo X100, оснащенный 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300. Он набирает 2184153 балла. Третью и четвертую строчку заняли iQOO 12 и iQOO 12 Pro с 2174484 и 2141004 баллами, пятую Vivo X100 Pro, а шестую и седьмую Xiaomi 14 и 14 Pro. Остальные места в десятки заняли iQOO 11S, OnePlus Ace 2 Pro и Vivo X90 Pro+, основанные на прошлогоднем процессоре Snapdragon 8 Gen 2.