Red Magic Gaming Laptop 16 Pro 2026 появился в продаже

Компания Red Magic дала старт китайским продажам игрового ноутбука Red Magic Gaming Laptop 16 Pro 2026, который был представлен почти месяц назад. Напомним, что новинка имеет в своем оснащении 24-ядерным чип Intel Core Ultra 9-275HX с максимальной частотой 5,4 ГГц, видеокарты NVIDIA RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, корпус с прозрачными элементами и окном Energy Matrix, RGB-подсветку, систему охлаждения Magic Cooling Architecture 2.0, 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, временем отклика 4 мс, частотой обновления 300 Гц и максимальной яркостью 500 нит, аккумулятор ёмкостью 99,9 мАч и поддержку зарядки мощностью 100 Вт. Версия с RTX 5070Ti, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ стоит 2375 долларов. Топовая конфигурация с RTX 5090, 64 ГБ «оперативки» и SSD на 2 ТБ обойдется в 4210 долларов.

