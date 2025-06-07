Red Magic Gaming Tablet 3 Pro получит 165-Гц OLED-экран

Бренд Red Magic раскрыл новые подробности об игровом планшете Gaming Tablet 3 Pro, официальная презентация которого запланирована на 11 июня. Итак, аппарат получит 9-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, контрастностью 1000000:1, расположением пикселей Real RGB, частотой ШИМ-регулировки 5280 Гц и сертификацией SGS о низком уровне синего света и защиты глаз от мерцания. Ранее китайский производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 8200 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также флагманского 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830.