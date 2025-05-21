RedMagic 10S Pro+ получит разогнанный Snapdragon 8 Elite

Команда разработчиков известного бенчмарка AnTuTu обнаружила в своей базе данных новую модель RedMagic 10S Pro+ с кодом NX789S_V2A — это условный наследник ранее представленного смартфона RedMagic 10 Pro+, который работал на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новый смартфон также оснащён Snapdragon 8 Elite, но в разогнанной версии — производительные ядра процессора работают на частоте до 4,47 ГГц, тогда как у 10 Pro+ она составляла 4,32 ГГц. Это тот же уровень производительности, что и у версии чипа для Galaxy, но здесь используется другое название — Leading Edition. До сих пор только Honor GT Pro (не считая Samsung) предлагал такой вариант чипа, но, видимо, эксклюзивность на разогнанные производительные ядра прекратилась — теперь все компании могут получить доступ к этой технологии.

Также стоит отметить, что модель RedMagic 10S Pro+ получила 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ накопителя UFS 4.0 — такие же топовые характеристики, как у максимальных конфигураций 10 Pro и 10 Pro+. Кроме того, частота обновления дисплея составила 144 Гц, что вполне нормально по современным меркам для геймерского смартфона. Остальные характеристики данного смартфона пока что не раскрываются, но уже сейчас ясно, что это достаточно мощное решение для заядлых мобильных геймеров, которым нужна максимальная производительность за свои деньги. Вопрос, конечно, в системе охлаждения и троттлинге, но пока что информации об этом нет — ждём обзоров.
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