RedMagic 10S Pro+ возглавил рейтинг производительности AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под управлением операционной системы Android. Список возглавил RedMagic 10S Pro+ на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version c рекордным результатом в 2943537 баллов. Второе и третье места заняли Vivo X200 Ultra и iQOO Neo10 Pro+. Также в десятку вошли модели Vivo X200s, Honor GT Pro, OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13, iQOO 13, Redmi K80 Ultra и OPPO Find X8 Ultra. Стоит отметить, что восемь смартфонов из десяти основаны на процессорах Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Elite Leading Version, а оставшиеся два – на MediaTek Dimensity 9400+.

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