RedMagic 9 Pro испытали на прочность

Известный видеоблогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) опубликовал новый ролик, посвященный геймерскому смартфону RedMagic 9 Pro. Аппарат достойно справился с испытаниями на царапины (повреждения появились после воздействия материала с твердостью 6 по шкале Мооса) и нагрев, а также тестом на изгиб.

Напомним, что RedMagic 9 Pro оснащается 6,8-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 2000 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, быстрой ОЗУ а LPDDR5X, флэш-памятью UFS4.0, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 8,9 мм и сенсорными кнопками с частотой 520 Гц.