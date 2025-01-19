RedMagic X Golden Saga Limited Edition оценили в 1325 долларов

Компания ZTE представила специальную версию смартфона RedMagic 10 Pro+, которая получила название ProGolden Saga Limited Edition. От обычного издания новинка отличается элементами отделки из серебра и золота. Смартфон доступен на китайском рынке в конфигурации с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти по цене в 1395 долларов.

Аппарат получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и частотой ШИМ-регулирования 2592 Гц, фирменный игровой чип Red Core R3, ОЗУ стандарта LPDDR5X ULTRA, встроенную память UFS 4.0 PRO, систему охлаждения с центробежным вентилятором (23000 оборотов в минуту), тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50E40 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), кремний-углеродную батарею ёмкостью 7050 мАч, поддержку 120-Вт проводной быстрой зарядки, модем 5G, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
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