Редкие часы Seiko WristMac - Apple Watch 1988 года, выставлены на аукцион

Apple Watch были представлены в сентябре 2014 года после многих лет слухов. Это были первые умные часы собственного производства. Однако многие рассматривают WristMac, выпущенные Seiko 26 лет назад, как первые Apple Watch. Считалось, что WristMac намного опередил свое время, и его даже носили астронавты на космическом шаттле Atlantis. Сейчас на аукцион выставлена ​​редкая модель часов. Еще в 1988 году носимые устройства продавались как ранние аксессуары для Macintosh. Его выставляет на аукцион ComicConnect, который обычно специализируется на продаже редких комиксов.

Коробка, в которой находится WristMac, включает в себя регистрационную карточку, которая никогда не заполнялась, а также учебное и справочное руководство, дискету с официальным программным обеспечением для часов и часы Seiko WristMac с оригинальными кабелями. WristMac может записывать телефонные номера, устанавливать одноразовые и повторяющиеся ежедневные и еженедельные будильники и делать заметки, которые можно сохранить на диск в виде текстового файла. Seiko была одной из первых компаний, которые использовали точечно-матричные ЖК-экраны в своих цифровых часах, что позволило им отображать полные буквенно-цифровые символы. В дополнение к подключению к настольному компьютеру несколько моделей Seiko были также совместимы с небольшими портативными клавиатурами, что позволяло вводить данные на ходу.
Комментарии и отзывы Seiko WristMac
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