Редкие часы Seiko WristMac - Apple Watch 1988 года, выставлены на аукцион

Коробка, в которой находится WristMac, включает в себя регистрационную карточку, которая никогда не заполнялась, а также учебное и справочное руководство, дискету с официальным программным обеспечением для часов и часы Seiko WristMac с оригинальными кабелями. WristMac может записывать телефонные номера, устанавливать одноразовые и повторяющиеся ежедневные и еженедельные будильники и делать заметки, которые можно сохранить на диск в виде текстового файла. Seiko была одной из первых компаний, которые использовали точечно-матричные ЖК-экраны в своих цифровых часах, что позволило им отображать полные буквенно-цифровые символы. В дополнение к подключению к настольному компьютеру несколько моделей Seiko были также совместимы с небольшими портативными клавиатурами, что позволяло вводить данные на ходу.